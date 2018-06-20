Держаудитслужба ще не почала перевірку діяльності АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Державна аудиторська служба ще не розпочала перевірку діяльності Антимонопольного комітету України. Про це повідомив УНН голова АМКУ Юрій Терентьєв.
“Державна аудиторська служба ще до нас не зверталася, не заходила до нас з перевіркою”, — сказав він.
Водночас Ю.Терентьєв розповів, що дізнався зі ЗМІ про заяву Прем’єр-міністра стосовно перевірки їхньої діяльності, оскільки у той час був у відрядженні. За його словами, після повернення відразу зв’язався з головою Держаудитслужби і повідомив їй, що Антимонопольний комітет готовий розкрити всі процеси й рішення, які були ухвалені.
До того ж, додав голова АМКУ, сьогодні вранці він мав зустріч з керівником Держаудитслужби та міністром Кабінету міністрів, на якій йшлося про співпрацю під час майбутньої перевірки Комітету.
Крім того, Терентьєв зазначив, що на сьогодні судами скасовується тільки 0,5% рішень, ухвалених АМКУ.
“Тому я буду вітати, якщо Державна аудиторська служба, яка також має зону відповідальності, пов’язаною з перевіркою діяльності замовників, прийде в АМКУ, подивиться на ті причини, чому рішення приймаються таким чином, як вони приймаються. І потім разом Держаудитслужба й АМКУ напрацюємо системні рекомендації, як цю ситуацію покращити”, — вважає він.
Терентьєв переконаний, що Держаудитслужба разом з АМКУ зможуть надати оцінку і пропозиції щодо підвищення ефективності системи державних закупівель.
Нагадаємо, 13 червня Кабмін доручив Держаудитслужбі перевірити АМКУ.