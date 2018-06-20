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Госаудитслужба еще не начала проверку деятельности АМКУ

Госаудитслужба еще не начала проверку деятельности АМКУ

Киев  •  УНН

 • 16372 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Государственная аудиторская служба еще не начала проверку деятельности Антимонопольного комитета Украины. Об этом сообщил УНН председатель АМКУ Юрий Терентьев.

"Государственная аудиторская служба еще к нам не обращалась, не заходила к нам с проверкой", - сказал он.

В то же время Ю.Терентьев рассказал, что узнал из СМИ о заявлении Премьер-министра относительно проверки их деятельности, поскольку в то время был в командировке. По его словам, по возвращении сразу связался с главой Госаудитслужбы и сообщил ей, что Антимонопольный комитет готов раскрыть все процессы и решения, которые были приняты.

К тому же, добавил глава АМКУ, сегодня утром у него была встреча с руководителем Госаудитслужбы и министром Кабинета министров, на которой речь шла о сотрудничестве в ходе предстоящей проверки Комитета.

Кроме того, Терентьев отметил, что на сегодня судами отменяется только 0,5% решений, принятых АМКУ.

"Поэтому я буду приветствовать, если Государственная аудиторская служба, которая также имеет зону ответственности, связанную с проверкой деятельности заказчиков, придет в АМКУ, посмотрит на те причины, почему решения принимаются таким образом, как они принимаются. И потом вместе, Госаудитслужба и АМКУ, выработаем системные рекомендации, как эту ситуацию улучшить", - считает он.

Терентьев убежден, что Госаудитслужба вместе с АМКУ смогут дать оценку и предложения по повышению эффективности системы государственных закупок.

Напомним, 13 июня Кабмин поручил Госаудитслужбе проверить АМКУ.

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