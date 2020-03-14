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Держагентство з туризму рекомендувало туроператорам не відправляти українців за кордон

Держагентство з туризму рекомендувало туроператорам не відправляти українців за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Туроператорам рекомендовано утриматися від відправки українців до інших країн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури, молоді та спорту України, передає УНН.

“Повідомлення Державного агентства розвитку туризму України туристичним операторам у зв’язку з рішенням РНБО „Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ від 13 березня 2020 року.

Звертаємось до всіх українських туристичних операторів з вимогою залишатись відповідальними щодо своїх зобов’язань перед клієнтами і піклуватись про здоров’я громадян України.

Рекомендуємо суб’єктам туроператорської діяльності утриматися від відправлення громадян України за кордон до періоду початку дії тимчасового обмеження перетину державного кордону для міжнародного пасажирського повітряного сполучення”, — йдеться у повідомленні.

Також туроператорів просять підтвердити власні зобов’язання та вжити заходів щодо вчасного повернення громадян України, яких зараз, попри усі рекомендації Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров’я України, розпоряджень РНБО та протокольних доручень КМУ, продовжували відправляти за кордон

“Таке підтвердження з вказанням назви країни, кількості груп, кількості учасників, дати повернення, пункту відправлення і виду транспорту просимо надіслати на електронну скриньку
[email protected] до 10:00 16.03.2020 року.

У випадку виникнення будь яких запитань — звертайтесь на дану електронну адресу [email protected]”, — повідомили у МКМС інформацію для туроператорів.

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