Госагентство по туризму рекомендовало туроператорам не отправлять украинцев за границу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99302 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103086 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105156 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104196 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112736 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100687 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105198 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106631 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131554 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Госагентство по туризму рекомендовало туроператорам не отправлять украинцев за границу

Госагентство по туризму рекомендовало туроператорам не отправлять украинцев за границу

Киев  •  УНН

 • 13310 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Туроператорам рекомендовано воздержаться от отправки украинцев в другие страны. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, передает УНН.

"Сообщение Государственного агентства развития туризма Украины туристическим операторам в связи с решением СНБО "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" от 13 марта 2020 года.

Обращаемся ко всем украинским туристическим операторам с требованием оставаться ответственными в отношении своих обязательств перед клиентами и заботиться о здоровье граждан Украины.

Рекомендуем субъектам туроператорской деятельности воздержаться от отправки граждан Украины за границу в период начала действия временного ограничения пересечения государственной границы для международного пассажирского воздушного сообщения", - говорится в сообщении.

Также туроператоров просят подтвердить собственные обязательства и принять меры по своевременному возврату граждан Украины, которых сейчас, несмотря на все рекомендации Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, распоряжений СНБО и протокольных поручений КМУ, продолжали отправлять за границу

"Такое подтверждение с указанием названия страны, количества групп, количества участников, даты возвращения, пункта отправления и вида транспорта просим прислать по электронной почте
[email protected] до 10:00 16.03.2020 года.

В случае каких-либо вопросов - обращайтесь на эту электронный адрес [email protected]", - сообщили в МКМС информацию для туроператоров.

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