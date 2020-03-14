Госагентство по туризму рекомендовало туроператорам не отправлять украинцев за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Туроператорам рекомендовано воздержаться от отправки украинцев в другие страны. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, передает УНН.
"Сообщение Государственного агентства развития туризма Украины туристическим операторам в связи с решением СНБО "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" от 13 марта 2020 года.
Обращаемся ко всем украинским туристическим операторам с требованием оставаться ответственными в отношении своих обязательств перед клиентами и заботиться о здоровье граждан Украины.
Рекомендуем субъектам туроператорской деятельности воздержаться от отправки граждан Украины за границу в период начала действия временного ограничения пересечения государственной границы для международного пассажирского воздушного сообщения", - говорится в сообщении.
Также туроператоров просят подтвердить собственные обязательства и принять меры по своевременному возврату граждан Украины, которых сейчас, несмотря на все рекомендации Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, распоряжений СНБО и протокольных поручений КМУ, продолжали отправлять за границу
"Такое подтверждение с указанием названия страны, количества групп, количества участников, даты возвращения, пункта отправления и вида транспорта просим прислать по электронной почте
[email protected] до 10:00 16.03.2020 года.
В случае каких-либо вопросов - обращайтесь на эту электронный адрес [email protected]", - сообщили в МКМС информацию для туроператоров.