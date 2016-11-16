Дерево впало на дівчинку в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні на 14-річну дівчину в Ужгороді впало дерево під час обрізки. Цю інформацію кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Закарпатській області.
В результаті дівчина травмована і отримала подвійний перелом.
Сталася пригода на вулиці Заньковецькій, де знаходиться 15-та школа. За словами правоохоронців, обрізку дерева за договором виконувала комунальне підприємство, дерево при цьому не було огороджене.
Правоохоронці планують внесення відомостей до ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ст. 367 ККУ (службова недбалість). Вирішується питання про оголошення підозри та взяття під варту винних в інциденті.