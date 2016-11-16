Дерево упало на девочку в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня на 14-летнюю девушку в Ужгороде упало дерево во время обрезки. Эту информацию корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Закарпатской области.
В результате девушка травмирована и получила двойной перелом.
Произошло происшествие на улице Заньковецкой, где находится 15-я школа. По словам правоохранителей, обрезку дерева по договору выполняло коммунальное предприятие, дерево при этом не было ограждено.
Правоохранители планируют внесение сведений в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 367 УК (служебная халатность). Решается вопрос об объявлении подозрения и взятии под стражу виновных в инциденте.