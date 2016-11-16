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15 марта, 19:03 • 109503 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150583 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127661 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120910 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107170 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102602 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97543 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Дерево упало на девочку в Ужгороде

Дерево упало на девочку в Ужгороде

Киев • УНН

 • 18999 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня на 14-летнюю девушку в Ужгороде упало дерево во время обрезки. Эту информацию корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Закарпатской области.

В результате девушка травмирована и получила двойной перелом.

Произошло происшествие на улице Заньковецкой, где находится 15-я школа. По словам правоохранителей, обрезку дерева по договору выполняло коммунальное предприятие, дерево при этом не было ограждено.

Правоохранители планируют внесение сведений в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 367 УК (служебная халатность). Решается вопрос об объявлении подозрения и взятии под стражу виновных в инциденте.

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