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Депутата, який голосував за виділення землі матері, судитимуть

Депутата, який голосував за виділення землі матері, судитимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції склало і направило до суду протокол щодо депутата, який голосував за виділення землі матері. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

"Депутат, який голосував за виділення землі матері, відповідатиме перед судом. Відповідний протокол, складений на депутата Солоницівської селищної ради Харківської області, направило до суду Національне агентство з питань запобігання корупції", - йдеться в повідомленні.

Депутат Віталій Маслій під час одного з засідань селищної ради проголосував за розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва своїй матері. Таким чином депутат порушив антикорупційне законодавство в частині конфлікту інтересів, адже відповідно до чинного законодавства не мав права розглядати й голосувати за питання, пов’язані з приватним інтересом (сімейними стосунками).

Також уповноважена особа Національного агентства на депутата В.Маслія склала ще один протокол щодо неповідомлення інформації про наявність у нього реального конфлікту інтересів в питанні відведення цієї земельної ділянки. Будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, депутат відповідно до Законів України “Про запобігання корупції” та “Про місцеве самоврядування в Україні” мав самостійно публічно оголосити про конфлікт інтересів під час засідання.

Як повідомляв УНН, НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 4 суддів Вищого господарського суду.

Українські Національні Новини

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