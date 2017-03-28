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Депутата, который голосовал за выделение земли матере, будут судить

Депутата, который голосовал за выделение земли матере, будут судить

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд протокол в отношении депутата, который голосовал за выделение земли матери. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

"Депутат, который голосовал за выделение земли матере, будет отвечать перед судом. Соответствующий протокол, составленный на депутата Солоницевского поселкового совета Харьковской области направило в суд Национальное агентство по предупреждению коррупции", - говорится в сообщении.

Депутат Виталий Маслий во время одного из заседаний поселкового совета проголосовал за разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка для ведения садоводства своей матери. Таким образом депутат нарушил антикоррупционное законодательство в части конфликта интересов, ведь согласно действующему законодательству не имел права рассматривать и голосовать за вопросы, связанные с частным интересом (семейными отношениями).

Также уполномоченное лицо Национального агентства на депутата В.Маслия составила еще один протокол по поводу несообщения информации о наличии у него реального конфликта интересов в вопросе отвода этого земельного участка. Будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и местного самоуправления, депутат а соответствии с Законами Украины "О предотвращении коррупции" и "О местном самоуправлении в Украине" должен был самостоятельно публично объявить о конфликте интересов во время заседания.

Как сообщал УНН, НАПК начало полную проверку деклараций 4 судей Высшего хозяйственного суда.

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