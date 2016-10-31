Депутата-хабарника судитимуть на Прикарпатті
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прокуратура Івано-Франківської області завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України щодо депутата однієї із сільських рад, який також є керівником громадського об’єднання. Про це проінформували у прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.
Як повідомлялось раніше, службові особи однієї із сільських рад Тисменицького району спільно із керівником громадського об’єднання упродовж квітня-серпня 2016 року вимагали неправомірну вигоду в розмірі 470 тис. гривень у представника суб’єкта господарювання за виконання дій з використанням службового становища щодо безоплатної передачі у приватну власність земельної ділянки площею 0,200 га.
Частину неправомірної вигоди в сумі 70 тис. грн вказані службові особи отримали у квітні-червні поточного року, а решту - 400 тис. грн 25.08.2016, після чого цей факт було задокументовано правоохоронними органами області.
Наразі щодо депутата сільської ради розслідування завершено і матеріали передано до суду, а щодо іншого службовця сільської ради виділено в окреме провадження та зупинено розслідування у зв’язку із станом здоров’я .
Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.