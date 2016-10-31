Депутата-взяточника будут судить на Прикарпатье

Как сообщалось ранее, должностные лица одного из сельских советов Тисменицкого района совместно с руководителем общественного объединения в течение апреля-августа 2016 г. требовали неправомерную выгоду в размере 470 тыс. гривен у представителя предприятия за выполнение действий с использованием служебного положения по безвозмездной передаче в частную собственность земельного участка площадью 0,200 га.

Часть неправомерной выгоды в сумме 70 тыс. грн указанные должностные лица получили в апреле-июне текущего года, а остальные - 400 тыс. грн 25.08.2016 г., после чего этот факт был задокументирован правоохранительными органами области.

В отношении депутата сельского совета расследование завершили и материалы передали в суд, а в отношении другого служащего сельского совета выделили в отдельное производство и приостановлено расследование в связи с состоянием здоровья.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.