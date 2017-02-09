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Депутат Бундестагу - послу ФРН: мінські угоди передбачають вільні і чесні вибори на Донбас

Київ • УНН

 • 9713 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Депутат Бундестагу, делегат від Німеччини в ПАРЄ Марілуіза Бек прокоментувала висловлювання Посла ФРН Ернста Райхеля і наголосила, що "Мінськ передбачає вільні і чесні вибори на Донбасі". Її слова процитував на своїй сторінці у Facebook народний депутат Володимир Ар'єв, передає УНН.

Депутат Бундестагу - послу ФРН: мінські угоди передбачають вільні і чесні вибори на Донбас

"Мінськ передбачає вільні і чесні вибори на Донбасі. Умови вільних і чесних виборів визначені ОБСЄ та ODIHR. І вони не відповідають деспотичному правлінню або наявності іноземних військ в місці, де вони ведуть бойові дії. І це не можна порівнювати з умовами виборів в Німецький Демократичній Республіці, де не було ані бойовіків, ані війни", - процитував слова М.Бек нардеп.

Нагадаємо, посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки. Після цього Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля було викликано до Міністерства закордонних справ України для отримання пояснень щодо його висловлювань про вибори на Донбасі.

Як повідомляв УНН, у МЗС України наголосили послу Німеччини на неприпустимості проведення виборів на Донбасі.

Водночас у зовнішньо-дипломатичному наголосили, що в Україні високо цінують зусилля офіційного Берліна, у тому числі у "нормандському форматі", спрямованих на повернення миру на Донбас та припинення російської агресії проти України.

У МЗС ФРН прокоментували слова посла в Україні щодо можливості проведення виборів на Донбасі, вказавши на відданість мінському процесу.

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