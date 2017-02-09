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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Депутат Бундестага - послу ФРГ: минские соглашения предусматривают свободные и честные выборы на Донбассе

Киев • УНН

 • 9713 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Депутат Бундестага, делегат от Германии в ПАСЕ Марилуиза Бек прокомментировала высказывания Посла ФРГ Эрнста Райхеля и подчеркнула, что "Минск предполагает свободные и честные выборы на Донбассе". Ее слова процитировал на своей странице в Facebook народный депутат Владимир Арьев, передает УНН.

Депутат Бундестага - послу ФРГ: минские соглашения предусматривают свободные и честные выборы на Донбассе

"Минск предполагает свободные и честные выборы на Донбассе. Условия свободных и честных выборов определены ОБСЕ и ODIHR. И они не соответствуют деспотическу правлению или наличию иностранных войск в месте, где они ведут боевые действия. И это нельзя сравнивать с условиями выборов в Немецкой Демократической республике, где не было ни боувиков, ни войны", - процитировал слова М.Бек нардеп.

Напомним, посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности. После этого Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для получения объяснений относительно его высказываний о выборах на Донбассе.

Как сообщал УНН, в МИД Украины отметили послу Германии недопустимость проведения выборов на Донбассе.

В то же время во внешне-дипломатическом отметили, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в "нормандском формате", направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины.

В МИД ФРГ прокомментировали слова посла в Украине относительно возможности проведения выборов на Донбассе, указав на преданность минскому процессу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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