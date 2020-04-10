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Денісова звернулася до міжнародної спільноти щодо обстрілів бойовиками цивільного населення на Донбасі

Денісова звернулася до міжнародної спільноти щодо обстрілів бойовиками цивільного населення на Донбасі

Київ • УНН

 • 14843 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до міжнародної спільноти щодо обстрілів бойовиками мирних населених пунктів на Сході Укрїни. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Уповноваженого Верховної ВР з прав людини.

"Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова стурбована безперервними обстрілами бойовиками населених пунктів на Сході України з використанням важкого озброєння, що призводить до загибелі та поранень цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Так, минула доба на Донбасі була рекордною за кількістю обстрілів за останній час. Окупанти 21 раз обстріляли українські позиції. 9 разів – із застосуванням заборонених Мінськом мінометів 120-го і 82-го калібру.

Також повідомляється, що напередодні з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів обстріляли околиці Хутора Вільного (Луганська область). Один зі снарядів розірвався на подвірʼї місцевої жительки, від осколків якого було пошкоджено вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто з жителів не постраждав.

"Уповноважений закликає міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу на державу-агресора з метою припинення вогню на Сході України та встановлення режиму тиші, неухильного дотримання норм міжнародного гуманітарного права і захисту мирного населення задля забезпечення сталого миру і спокою громадян", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, ООН зафіксувала на Донбасі найбільші місячні втрати серед цивільних з вересня 2019 року.

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