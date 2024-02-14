День святого Валентина: МКІП зібрало добірку зізнань в коханні словами українських поетів
Київ • УНН
Міністерство культури та інформаційної політики України зібрало цитати з творів українських поетів, якими можна поділитися в День святого Валентина.
У день Святого Валентина, Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує добірку зворушливих цитат з романтичних віршів українських класиків, передає УНН.
Сьогодні у всьому світі лунають зізнання в коханні та слова любові різними мовами. По-особливому вони звучать соловʼїною і підтвердженням цього є сотні творів українських поетів та поетес.
Ліна Костенко:
"Очима ти сказав мені: люблю.
Душа складала свій тяжкий екзамен.
Мов тихий дзвін гірського кришталю,
несказане лишилось несказанним."
Василь Стус:
"Хай нам кажуть: любити можна
Тільки раз. Того разу й жаль,
І щаслива хвилина кожна
Випромінює нам печаль."
Микола Вінграновський:
"Тепер послухай: з нашого жалю
Тепер залишились одні слабкі півзвуки.
Любові нашої обличчя не люблю.
ЇЇ обличчя — то обличчя муки…"
Василь Симоненко:
Ти до мене прийшла не із казки чи сну,
І здалося мені, що стрічаю весну.
Ти явилась мені — і здалося, що світ
Помолодшав навколо на тисячу літ.
Микола Вороний:
"Любов — це талісман,
Урочий подарунок.
Любов — кип’ячий трунок
З ілюзій та оман."
Михайло Старицький:
Сплять вороги твої, знуджені працею,
Нас не сполоха їх сміх...
Чи ж нам, окривдженим долею клятою,
Й хвиля кохання — за гріх?
День усіх закоханих, День любителів бібліотек. Що ще можна відзначити 14 лютого14.02.24, 06:13 • 31337 переглядiв
Микола Луків:
"Не печалься, не журися, мила,
Усміхнись і не корись жалю.
Напинає доленька вітрила,
Шепчуть губи: я тебе люблю."
Юрій Іздрик:
"і коли вже зламається вісь світова коли згорнеться небо сувоєм
із нізвідки долинуть її слова:
"все нормально
я тут
я з тобою"
Нагадаємо
УНН повідомляв, що 76% українців не святкуватимуть День святого Валентина. При цьому велика частина людей ніколи і не святкували його, а чверть вважає недоречним святкувати у воєнний час.