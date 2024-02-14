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День святого Валентина: МКІП зібрало добірку зізнань в коханні словами українських поетів

День святого Валентина: МКІП зібрало добірку зізнань в коханні словами українських поетів

Київ • УНН

 • 20953 перегляди

Міністерство культури та інформаційної політики України зібрало цитати з творів українських поетів, якими можна поділитися в День святого Валентина.

У день Святого Валентина, Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує добірку зворушливих цитат з романтичних віршів українських класиків, передає УНН.

Сьогодні у всьому світі лунають зізнання в коханні та слова любові різними мовами. По-особливому вони звучать соловʼїною і підтвердженням цього є сотні творів українських поетів та поетес. 

- ідеться у повідомленні.

Ліна Костенко:

"Очима ти сказав мені: люблю.

Душа складала свій тяжкий екзамен.

Мов тихий дзвін гірського кришталю,

несказане лишилось несказанним."

Василь Стус:

"Хай нам кажуть: любити можна

Тільки раз. Того разу й жаль,

І щаслива хвилина кожна

Випромінює нам печаль."

Микола Вінграновський:

"Тепер послухай: з нашого жалю

Тепер залишились одні слабкі півзвуки.

Любові нашої обличчя не люблю.

ЇЇ обличчя — то обличчя муки…"

Василь Симоненко:

Ти до мене прийшла не із казки чи сну,

І здалося мені, що стрічаю весну.

Ти явилась мені — і здалося, що світ

Помолодшав навколо на тисячу літ.

Микола Вороний:

"Любов — це талісман,

Урочий подарунок.

Любов — кип’ячий трунок

З ілюзій та оман."

Михайло Старицький:

Сплять вороги твої, знуджені працею,

Нас не сполоха їх сміх...

Чи ж нам, окривдженим долею клятою,

Й хвиля кохання — за гріх?

День усіх закоханих, День любителів бібліотек. Що ще можна відзначити 14 лютого14.02.24, 06:13 • 31337 переглядiв

Микола Луків:

"Не печалься, не журися, мила,

Усміхнись і не корись жалю.

Напинає доленька вітрила,

Шепчуть губи: я тебе люблю."

Юрій Іздрик:

"і коли вже зламається вісь світова коли згорнеться небо сувоєм

із нізвідки долинуть її слова:

"все нормально

я тут

я з тобою"

Нагадаємо

УНН повідомляв, що 76% українців не святкуватимуть День святого Валентина. При цьому велика частина людей ніколи і не святкували його, а чверть вважає недоречним святкувати у воєнний час.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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