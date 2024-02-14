День святого Валентина: МКИП собрало подборку признаний в любви словами украинских поэтов
Министерство культуры и информационной политики Украины собрало цитаты из произведений украинских поэтов, которыми можно поделиться в День святого Валентина.
"Рамштайн-19": Остин пообещал адаптацию поддержки к потребностям Украины, упомянул об артиллерии, F-16 и многоуровневой ПВО
Министр обороны США заявил, что Контактная группа по вопросам обороны Украины будет продолжать оказывать поддержку с учетом краткосрочных и долгосрочных потребностей Украины в сфере безопасности, включая предоставление самолетов F-16.
В Кременчуге правоохранители разоблачили банду, которая готовила серию убийств
В Полтавской области правоохранители разоблачили преступную группировку из восьми человек, которая застрелила жителя Кременчуга и готовила убийство полицейского и депутата областного совета.
В рф объявили в розыск около 100 грузин за помощь Украине в войне
россия объявила в розыск около 100 грузин, которые воевали или воюют на стороне Украины.
В правительстве обозначили основные задачи координационной платформы доноров на 2024 год
Основными задачами донорской координационной платформы на 2024 год является поддержка финансовой стабильности Украины через прямую бюджетную помощь и реализация принципа, что россия должна заплатить за убытки путем использования замороженных российских активов.
Президент Турции впервые за десять лет приехал Египта, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа
Президент Турции Эрдоган посетил президента Египта ас-Сиси в Каире, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и усилия, направленные на прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС.
россияне в очередной раз обстреляли Херсон: трое раненых, среди них в тяжелом состоянии 14-летний ребенок
В результате российского обстрела Херсона ранения получили трое гражданских, в том числе 14-летний ребенок.
Харьковчанин приговорен к 15 годам заключения: помогал врагу обесточить энергосистему Украины
Жителя Харькова приговорили к 15 годам заключения за то, что он передавал представителям рф информацию об электросетях Украины, помогая врагу вывести из строя электроэнергетический сектор страны.
Лубинец обсудил работу над возвращением гражданских заложников рф с представителями ООН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обсудил с представителями ООН работу по возвращению российских гражданских заложников и отметил необходимость усиления международного давления на россию.
Оккупанты отправили очередную группу фсб на оккупированные территории накануне "выборов" путина
Перед выборами Путина российская ФСБ отправила на оккупированные украинские территории больше офицеров для выявления участников движения сопротивления и обысков в домах местных жителей, похищая некоторых из них для подписания признаний.