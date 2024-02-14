День святого Валентина: МКИП собрало подборку признаний в любви словами украинских поэтов

В день Святого Валентина, Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает подборку трогательных цитат из романтических стихов украинских классиков, передает УНН.

Сегодня во всем мире звучат признания в любви и слова любви на разных языках. По-особенному они звучат на соловьином и подтверждением этого являются сотни произведений украинских поэтов и поэтесс. - говорится в сообщении.

Лина Костенко:

"Глазами ты сказал мне: люблю.

Душа сдавала свой тяжелый экзамен.

Как тихий звон горного хрусталя,

несказане залишилося несказаним."

Василий Стус:

"Пусть нам говорят: любить можно

Только один раз. В тот раз и жаль,

И счастливая минута каждая

Излучает нам печаль"

Николай Винграновский:

"Теперь послушай: из нашей жалости

Теперь остались одни слабые полузвуки.

Любви нашей лица не люблю.

Ее лицо - это лицо муки..."

Василий Симоненко:

Ты пришла ко мне не из сказки или сна,

И показалось мне, что встречаю весну.

Ты явилась мне, и мне показалось, что мир

Помолодел вокруг на тысячу лет.

Николай Вороной:

"Любовь - это талисман,

Торжественный подарок.

Любовь - кипящий напиток

Из иллюзий и заблуждений."

Михаил Старицкий:

Спят враги твои, утомленные работой,

Нас не спугнул их смех...

Или же нам, оскорбленным судьбой проклятой,

И волна любви - за грех?

День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля

Николай Лукив:

"Не печалься, не печалься, милая,

Улыбнись и не корись сожалениям.

Наплывает доченька паруса,

Шепчут губы: я тебя люблю."

Юрий Издрик:

"и когда уже сломается ось мира, когда свернется небо свитком

из ниоткуда доносятся ее слова:

"все нормально

я здесь

я с тобой"

Напомним,

УНН сообщал, что 76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина. При этом большая часть людей никогда и не праздновали его, а четверть считает неуместным праздновать в военное время.