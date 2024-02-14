День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, отмечается самый романтичный праздник года - День всех влюбленных или День святого Валентина, пишет УНН.

Существует несколько легенд о происхождении этого праздника. Самая распространенная из них описывает события, которые произошли в III веке.

Римский император Клавдий II считал, что молодые мужчины, у которых нет жены и детей, являются гораздо лучшими воинами. Поэтому он издал указ, которым запретил молодым мужчинам жениться и создавать семьи.

Но это не могло помешать влюбленным сердцам. Воинов и их избранниц тайно венчал священник, которого звали Валентин.

Клавдию II донесли на священника. Император разозлился, приказал схватить и казнить священника.

Считается, что Валентину отрубили голову в феврале 270 года.

Первые валентинки в виде сердечек влюбленные в странах Европы начали дарить в XVIII веке. А постепенную популярность этот праздник начал приобретать с XIX века.

В Украине День святого Валентина начали отмечать с середины 90-х годов ХХ века.

В противовес Дню святого Валентина сегодня отмечается Международный день одиночества.

Это событие для людей, которые ценят свою индивидуальность, внутреннюю гармонию и личное пространство. Но при этом, ищут настоящей любви и искренних чувств, а не отдают предпочтение кратковременным отношениям.

Сегодня два праздника для поклонников книг. В частности, в 2006 году в Австралии начали День любителей библиотек.

Событие посвящено чествованию неоценимой роли, которую библиотеки играют в нашем обществе, преданности библиотекарей и любви к книгам и чтению.

В США, в свою очередь, в 2012 появился День дарения книг. Цель события - напомнить людям, что хорошая книга и до сих пор остается одним из лучших и самых ценных подарков.

Еще 14 февраля - День карликовых шимпанзе (бонобо).

Эти милые животные имеют 98,7% общего с человеком генетического состава. От обычных шимпанзе бонобо отличаются более миролюбивым характером, матриархальным обществом и сложными социальными отношениями.

Также сегодня можно отметить День колеса обозрения.

Этот аттракцион сконструировал американский инженер Джорд Феррис и представил в 1893 году на выставке в Чикаго.

Самое высокое колесо обозрения было возведено к Всемирной выставке в Дубае. Оно имеет высоту 210 метров.

Кроме этого, 14 февраля во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня распространения информации о врожденных пороках сердца.

Врожденные пороки сердца являются одной из основных причин детской смертности. По статистике, у 1% новорожденных диагностируют врожденные пороки сердца.

По церковному календарю сегодня День памяти святого равноапостольного Кирилла, который со своим братом Мефодием распространял христианство в славянских землях и создал славянский алфавит.

Именины сегодня празднуют Кирилл, Федор, Михаил.