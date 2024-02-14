День усіх закоханих, День любителів бібліотек. Що ще можна відзначити 14 лютого

Сьогодні, 14 лютого, відзначається найромантичніше свято року – День усіх закоханих або День святого Валентина, пише УНН.

Існує декілька легенд щодо походження цього свята. Найпоширеніша з них описує події, які сталися у ІІІ столітті.

Римський імператор Клавдій ІІ вважав, що молоді чоловіки, у яких немає дружини та дітей є набагато кращими воїнами. Тому він видав указ, яким заборонив молодим чоловікам одружуватися та створювати родини.

Але це не могло стати на заваді закоханим серцям. Воїнів та їхніх обраниць таємно вінчав священник, якого звали Валентин.

Клавдію ІІ донесли на священика. Імператор розлютився, наказав схопити та стратити священника.

Вважається, що Валентину відрубали голову у лютому 270 року.

Перші валентинки у вигляді сердечок закохані у країнах Європи почали дарувати у ХVІІІ столітті. А поступову популярність це свято почало набувати з ХІХ століття.

В Україні День святого Валентина почали відзначати з середини 90-х років ХХ століття.

На противагу Дню святого Валентина сьогодні відзначається Міжнародний день самотності.

Це подія для людей, які цінують свою індивідуальність, внутрішню гармонію та особистий простір. Але при цьому, шукають справжнього кохання та щирих почуттів, а не віддають перевагу короткотривалим стосункам.

Сьогодні два свята для шанувальників книг. Зокрема, у 2006 році в Австралії започаткували День любителів бібліотек.

Подія присвячена вшануванню неоціненної ролі, яку бібліотеки відіграють у нашому суспільстві, відданості бібліотекарів та любові до книг і читання.

У США, в свою чергу, у 2012 з’явився День дарування книг. Мета події – нагадати людям, що хороша книга і до цього часу залишається одним з найкращих та найцінніших подарунків.

Ще 14 лютого - День карликових шимпанзе (бонобо).

Ці милі тварини мають 98,7% спільного з людиною генетичного складу. Від звичайних шимпанзе бонобо відрізняються більш миролюбним характером, матріархальним суспільством і складними соціальними відносинами.

Також сьогодні можна відзначити День колеса огляду.

Цей атракціон сконструював американський інженер Джорд Ферріс і представив у 1893 році на виставці в Чикаго.

Найвище колесо огляду було зведено до Всесвітньої виставки у Дубаї. Воно має висоту 210 метрів.

Окрім цього, 14 лютого в багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня поширення інформації про вроджені вади серця.

Вроджені вади серця є однією з основних причин дитячої смертності. За статистикою, у 1% новонароджених діагностують вроджені вади серця.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого рівноапостольного Кирила, який зі своїм братом Мефодієм поширював християнство у слов’янських землях та створив слов’янській алфавіт.

Іменини сьогодні святкують Кирило, Федір, Михайло.