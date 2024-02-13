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Більшість українців не святкуватимуть День святого Валентина через війну - опитування

Більшість українців не святкуватимуть День святого Валентина через війну - опитування

Київ • УНН

 • 23173 перегляди

76% українців не святкуватимуть День святого Валентина. При цьому велика частина людей ніколи і не святкували його, а чверть вважає недоречним святкувати у воєнний час. До такого висновку прийшли під час опитування, проведеного Rakuten Viber.

Цьогоріч 76% українців не відзначатимуть День святого Валентина, з них 51% ніколи не святкували це свято, а 25% - вважають це недоречним у воєнний час. Про це свідчать результати опитування, проведене компанією Rakuten Viber, передає УНН.

Деталі

Згідно з результатами опитування, 76% українців не планують святкувати цьогоріч День святого Валентина. Зокрема, 51% опитуваних ніколи не відзначали День закоханих, ще 25% відповіли, що цього року, у воєнний час, це недоречно.

Проте, близько чверті українців не пропускатимуть свято: 21% завжди відзначали День святого Валентина та цей рік не стане винятком, 3% респондентів святкуватимуть цього року вперше.

Нагадаємо

Минулоріч 1754 пари обрали День Святого Валентина для реєстрації шлюбу. З них 75 пар, які вирішили не чекати встановленого терміну та одружитися за спрощеною процедурою – у межах проєкту "Шлюб за добу".

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