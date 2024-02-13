Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос

В этом году 76% украинцев не будут отмечать День святого Валентина, из них 51% никогда не праздновали этот праздник, а 25% - считают это неуместным в военное время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Rakuten Viber, передает УНН.

Детали

Согласно результатам опроса, 76% украинцев не планируют праздновать в этом году День святого Валентина. В частности, 51% опрошенных никогда не отмечали День влюбленных, еще 25% ответили, что в этом году, в военное время, это неуместно.

Однако, около четверти украинцев не будут пропускать праздник: 21% всегда отмечали День святого Валентина и этот год не станет исключением, 3% респондентов будут праздновать в этом году впервые.

Напомним

В прошлом году 1754 пары выбрали День Святого Валентина для регистрации брака. Из них 75 пар, которые решили не ждать установленного срока и жениться по упрощенной процедуре - в рамках проекта "Брак за сутки".