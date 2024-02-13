Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос
Киев • УНН
76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина. При этом большая часть людей никогда и не праздновали его, а четверть считает неуместным праздновать в военное время. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного Rakuten Viber.
В этом году 76% украинцев не будут отмечать День святого Валентина, из них 51% никогда не праздновали этот праздник, а 25% - считают это неуместным в военное время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Rakuten Viber, передает УНН.
Детали
Согласно результатам опроса, 76% украинцев не планируют праздновать в этом году День святого Валентина. В частности, 51% опрошенных никогда не отмечали День влюбленных, еще 25% ответили, что в этом году, в военное время, это неуместно.
Однако, около четверти украинцев не будут пропускать праздник: 21% всегда отмечали День святого Валентина и этот год не станет исключением, 3% респондентов будут праздновать в этом году впервые.
Напомним
В прошлом году 1754 пары выбрали День Святого Валентина для регистрации брака. Из них 75 пар, которые решили не ждать установленного срока и жениться по упрощенной процедуре - в рамках проекта "Брак за сутки".
Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос
76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина. При этом большая часть людей никогда и не праздновали его, а четверть считает неуместным праздновать в военное время. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного Rakuten Viber.
ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля
Суд продлил арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил офицера Национальной гвардии на блокпосту, до 12 апреля.
российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии
российские хакеры пытались получить доступ к литовским военным системам, но были обнаружены и остановлены.
Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области
Генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский опроверг российские заявления о нанесении удара по украинскому полигону и заявил, россияне пытаются фейками отвлечь внимание от своих масштабных потерь на Таврическом направлении.
Будут судить организаторов выезда мужчин за границу через систему "Шлях"
Семерым организаторам незаконной переправки мужчин за границу с использованием системы пропусков "Шлях" предъявлено обвинение, а их дело передано в суд.
Глава Пентагона Остин, которого накануне госпитализировали, примет участие заседании "Рамштайн"
Министр обороны США Ллойд Остин примет виртуальное участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля после прохождения медицинской процедуры.
Херсон снова подвергся атаке рф: под огнем оказались остановка и медучреждения, двое раненых
Две женщины получили ранения в результате российского обстрела Херсона, в частности, возле остановки общественного транспорта.
Омбудсман восстановил право военного, потерявшего конечности, на увольнение со службы по состоянию здоровья
Омбудсмен помог восстановить право военнослужащего на увольнение с военной службы после потери конечностей, оказав помощь в получении направления на госпитализацию и содействие в прохождении военно-врачебной экспертизы.
Дело Гринкевича: у ГБР есть постановление на арест имущества Морозюк
ГБР имеет постановление на арест имущества Софии Морозюк, бывшей невесты сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, в частности двух квартир в Киеве, квартиры в Харькове и земельного участка.
Украинские врачи спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов
Медикам из украинской больницы "Охматдет" удалось успешно удалить из живота ребенка 20 магнитов, которые были соединены между собой и вызвали 5 перфораций.