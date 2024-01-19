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День бляшанки, Міжнародний день фетишу, Водохреще за старим стилем. Що ще можна відзначити 19 січня

Київ • УНН

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Подія присвячена тому, що саме 19 січня 1825 року американський підприємець Езра Дагггетт запатентував бляшанку.

Сьогодні, 19 січня, відзначається День бляшанки або консервної банки, пише УНН.

Подія присвячена тому, що саме 19 січня 1825 року американський підприємець Езра Дагггетт запатентував бляшанку.

Цікаво, що у Європі на початку ХІХ століття, під час наполеонівських війн вже почали виробляти консерви для харчування солдатів. Ідею необхідності постачання в армію продуктів тривалого зберігання першим озвучив своїм підлеглим Наполеон Бонапарт.

До французької армії консерви постачалися у скляних банках. У 1810 році англійський підприємець Пітер Дюран почав виробляти перші бляшанки, і англійські солдати їли консерви вже саме з них.   

Особливості виробництва консервів у бляшанках робили вартість самих дуже високою, та й небезпеку життю вони становили значну. Вся справа у тому, що для з'єднання швів у бляшаних банках застосовувався свинець, сполуки якого потрапляли у продукти, що часто спричиняло харчові отруєння, і завіть з численними смертельними наслідками.

Також сьогодні з 2019 року відмічається Всесвітній день домашнього сиру. Подія була започаткована у Німеччині.

Домашній кисломолочний сир багатий на білок, кальцій, вітамін А та вітаміни групи В. Маючи понад 5 грамів білка та 12% добової норми кальцію всього в 100г, кварк є здоровою альтернативою традиційному сиру та йогурту. Він містить мало жирів і вуглеводів, що робить його привабливим вибором для людей, які піклуються про своє здоров’я.

Ще у третю п’ятницю січня, яка цього року припадає на 19-те число, з 2008 року усі бажаючі можуть приєднатися до святкування Міжнародного дня фетишу.

Подія присвячена саме еротичному фетишизму -  різновиду сексуальної поведінки, коли предмети або частини тіла стають стимулом для прояву своєї сексуальності.

Мета події – показати, що фетишизм не є психічним розладом, але він може стати небезпечним, коли становить загрозу для здоров’я або знижує здатність людини нормально функціонувати у звичайному житті.

За старим церковним календарем 19 січня – Хрещення Господнє. Саме в цей в день Іоанн Хреститель у річці Йордан охрестив Ісуса. Вважається, що під час обряду на плече Ісуса сів янгол у вигляді голуба і тим самим сповістив у сіх, що він син Божий.

На Водохреще прийнято сходити до церкви. Також є традиція, коли у водоймах роблять ополонки у вигляді хреста, а священики освячують у ній воду.

Вважається, що ця вода має сильну благодатну дію, яка не втрачається навіть після її розбавлення з простою водою. До святої води слід ставитися по-особливому. Церковна святиня має зберігатися в особливому місці, поряд з іконами. Так вона може довго зберігати свою силу.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Макарія Великого.

Після смерті дружини та батьків Макарій роздав усе своє майно, став ченцем та усамітнився в пустелі.

Вважається, що за вірність та життя у постійних молитвах Господь нагородив Макарія даром зцілення, вигнання бісів та воскресіння мертвих.

Іменини 19 січня святкують Макар, Федір, Григорій, Єфросинія, Феодосія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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