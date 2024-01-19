День жестянки, Международный день фетиша, Крещение по старому стилю. Что еще можно отметить 19 января
Киев • УНН
Событие посвящено тому, что именно 19 января 1825 года американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал жестяную банку.
Сегодня, 19 января, отмечается День жестяной или консервной банки, пишет УНН.
Событие посвящено тому, что именно 19 января 1825 года американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал жестяную банку.
Интересно, что в Европе в начале XIX века, во время наполеоновских войн уже начали производить консервы для питания солдат. Идею необходимости поставки в армию продуктов длительного хранения первым озвучил своим подчиненным Наполеон Бонапарт.
Во французскую армию консервы поставлялись в стеклянных банках. В 1810 году английский предприниматель Питер Дюран начал производить первые жестяные банки, и английские солдаты ели консервы уже именно из них.
Особенности производства консервов в жестяных банках делали стоимость их очень высокой, да и опасность жизни они представляли значительную. Все дело в том, что для соединения швов в жестяных банках применялся свинец, соединения которого попадали в продукты, что часто вызывало пищевые отравления, и даже с многочисленными смертельными последствиями.
Также сегодня с 2019 года отмечается Всемирный день домашнего сыра. Событие было основано в Германии.
Домашний творог богат белком, кальцием, витамином А и витаминами группы В. Имея более 5 граммов белка и 12% суточной нормы кальция всего в 100г, кварк является здоровой альтернативой традиционному творогу и йогурту. Он содержит мало жиров и углеводов, что делает его привлекательным выбором для людей, которые заботятся о своем здоровье.
Еще в третью пятницу января, которая в этом году приходится на 19-е число, с 2008 года все желающие могут присоединиться к празднованию Международного дня фетиша.
Событие посвящено именно эротическому фетишизму - разновидности сексуального поведения, когда предметы или части тела становятся стимулом для проявления своей сексуальности.
Цель события - показать, что фетишизм не является психическим расстройством, но он может стать опасным, когда представляет угрозу для здоровья или снижает способность человека нормально функционировать в обычной жизни.
По старому церковному календарю 19 января - Крещение Господне. Именно в этот в день Иоанн Креститель в реке Иордан крестил Иисуса. Считается, что во время обряда на плечо Иисуса сел ангел в виде голубя и тем самым возвестил всем, что он сын Божий.
На Крещение принято сходить в церковь. Также есть традиция, когда в водоемах делают проруби в виде креста, а священники освящают в ней воду.
Считается, что эта вода имеет сильное благодатное действие, которое не теряется даже после ее разбавления с простой водой. К святой воде следует относиться по-особенному. Церковная святыня должна храниться в особом месте, рядом с иконами. Так она может долго сохранять свою силу.
По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти преподобного Макария Великого.
После смерти жены и родителей Макарий раздал все свое имущество, стал монахом и уединился в пустыне.
Считается, что за верность и жизнь в постоянных молитвах Господь наградил Макария даром исцеления, изгнания бесов и воскрешения мертвых.
Именины 19 января празднуют Макар, Федор, Григорий, Ефросиния, Феодосия.
День жестянки, Международный день фетиша, Крещение по старому стилю. Что еще можно отметить 19 января
Событие посвящено тому, что именно 19 января 1825 года американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал жестяную банку.
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