Демпартія Молдови сподівається на поштовх в переговорах щодо Придністров'я після резолюції ООН

“Сьогоднішнє рішення є новим підтвердженням того, що міжнародне співтовариство поважає суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Ми також віримо, що це стане початком нового етапу у врегулюванні придністровської проблеми”, — наголошується в повідомленні.

Рішення ООН також привітав лідер ДПМ Володимир Плахотнюк. На своїй сторінці в Facebook він привітав молдовських дипломатів, звернувши увагу на те, що це успіх “уряду, яке помилково звинувачували в подвійній грі і просуванні інтересів Москви”. Прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп, який є віце-головою ДПМ, в свою чергу назвав резолюцію “найважливішою подією з моменту здобуття незалежності”.

Як повідомляв УНН, Генасамблея ООН зобов’язала Росію вивести війська з Придністров’я.