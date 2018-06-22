Демпартія Молдови сподівається на поштовх в переговорах щодо Придністров'я після резолюції ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Демократична партія Молдови (ДПМ) сподівається, що резолюція ООН про виведення з Молдови російських військ, що входять до складу миротворчих сил, підштовхне переговори щодо врегулювання придністровського конфлікту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку ДПМ.
“Сьогоднішнє рішення є новим підтвердженням того, що міжнародне співтовариство поважає суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Ми також віримо, що це стане початком нового етапу у врегулюванні придністровської проблеми”, — наголошується в повідомленні.
Рішення ООН також привітав лідер ДПМ Володимир Плахотнюк. На своїй сторінці в Facebook він привітав молдовських дипломатів, звернувши увагу на те, що це успіх “уряду, яке помилково звинувачували в подвійній грі і просуванні інтересів Москви”. Прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп, який є віце-головою ДПМ, в свою чергу назвав резолюцію “найважливішою подією з моменту здобуття незалежності”.
Як повідомляв УНН, Генасамблея ООН зобов’язала Росію вивести війська з Придністров’я.