Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН

“Сегодняшнее решение является новым подтверждением того, что международное сообщество уважает суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Мы также верим, что это станет началом нового этапа в урегулировании приднестровской проблемы”, — отмечается в сообщении.

Решение ООН также приветствовал лидер ДПМ Владимир Плахотнюк. На своей странице в Facebook он поздравил молдавских дипломатов, обратив внимание на то, что это успех “правительства, которое ошибочно обвиняли в двойной игре и продвижении интересов Москвы”. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, который является вице-председателем ДПМ, в свою очередь назвал резолюцию “самым важным событием с момента обретения независимости”.

Как сообщал УНН, Генассамблея ООН обязала Россию вывести войска из Приднестровья.