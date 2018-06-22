Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) надеется, что резолюция ООН о выводе из Молдовы российских войск, входящих в состав миротворческих сил, подтолкнет переговоры по урегулированию приднестровского конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ДПМ.
“Сегодняшнее решение является новым подтверждением того, что международное сообщество уважает суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Мы также верим, что это станет началом нового этапа в урегулировании приднестровской проблемы”, — отмечается в сообщении.
Решение ООН также приветствовал лидер ДПМ Владимир Плахотнюк. На своей странице в Facebook он поздравил молдавских дипломатов, обратив внимание на то, что это успех “правительства, которое ошибочно обвиняли в двойной игре и продвижении интересов Москвы”. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, который является вице-председателем ДПМ, в свою очередь назвал резолюцию “самым важным событием с момента обретения независимости”.
Как сообщал УНН, Генассамблея ООН обязала Россию вывести войска из Приднестровья.