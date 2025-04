Демократи США попросили розслідувати затримку військової допомоги Україні

“Я закликаю Міністерство оборони США провести розслідування з приводу припинення надання Україні військової допомоги, асигнованої конгресом, нібито за вказівкою Білого дому”, — написав Дурбін.

Він також опублікував копію листа, з якого випливає, що в лютому Пентагон повідомив комісію конгресу з питань оборони, що збирається направити Україні 125 млн доларів. У травні Міноборони повідомило, що має намір перевести ще стільки ж грошей для військової допомоги Україні.

“Однак з невідомих причин цей процес сповільнився протягом літа, і до середини серпня сенатську комісію повідомили, що кошти не надійшли з невизначених причин”, — йдеться в листі.

I’m calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 26, 2019

Як писав УНН, текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб, який підняв тривогу через бесіди президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським, розсекречений.