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Демократы США попросили расследовать задержку военной помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Группа американских сенаторов-демократов обратилась к Пентагону с просьбой начать расследование задержки в оказании США военной помощи Украине. Об этом сенатор Дик Дурбин сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Демократы США попросили расследовать задержку военной помощи Украине

“Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома”, — написал Дурбин.

Он также опубликовал копию письма, из которого следует, что в феврале Пентагон уведомил комиссию конгресса по вопросам обороны, что собирается направить Украине 125 млн долларов. В мае Минобороны сообщило, что намерено перевести еще столько же денег для военной помощи Украине.

“Однако по неизвестным причинам этот процесс замедлился в течение лета, и к середине августа сенатскую комиссию уведомили, что средства не поступили по неопределенным причинам”, — говорится в письме.

I’m calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 26, 2019

Как писал УНН, текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, поднял тревогу из беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассекречен.

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