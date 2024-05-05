Демченко: можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правилах перетину кордону

Можливо, варто очікувати, що певні зміни можуть бути внесені в правила перетину державного кордону відповідно до норм мобілізаційного закону, який набере чинності вже 18 травня. Але кардинальних змін очікувати не варто. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

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Станом на цей день змін до правил немає. Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни в статтю щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд

За його словами, прикордонники як зараз, так і надалі, забезпечать дотримання правил перетину кордону.

Щоденно ми також відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не мають необхідних документів, які дають право на перетин кордону. Варто дочекатися змін, якщо такі будуть прийняті, і вже більш предметно тоді говорити про власне зміни, нові категорії, або якісь інші умови перетину кордону. Не варто очікувати, що це будуть якісь кардинальні зміни щодо правил перетину кордону