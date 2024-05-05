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Демченко: можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правилах перетину кордону

Демченко: можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правилах перетину кордону

Київ • УНН

 • 23349 перегляди

Правила перетину державного кордону можуть зазнати певних змін відповідно до закону про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня, але кардинальних змін не передбачається, повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби.

Можливо, варто очікувати, що певні зміни можуть бути внесені в правила перетину державного кордону відповідно до норм мобілізаційного закону, який набере чинності вже 18 травня. Але кардинальних змін очікувати не варто. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

Деталі

Станом на цей день змін до правил немає. Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни в статтю щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд

- сказав Демченко.

За його словами, прикордонники як зараз, так і надалі, забезпечать дотримання правил перетину кордону.

Щоденно ми також відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не мають необхідних документів, які дають право на перетин кордону. Варто дочекатися змін, якщо такі будуть прийняті, і вже більш предметно тоді говорити про власне зміни, нові категорії, або якісь інші умови перетину кордону. Не варто очікувати, що це будуть якісь кардинальні зміни щодо правил перетину кордону

 - додав Демченко.

Нагадаємо

Раніше Демченко зазначав, що варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону відповідно до норм мобілізаційного закону, який набере чинності вже 18 травня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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