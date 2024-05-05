Демченко: возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы

Возможно, стоит ожидать, что определенные изменения могут быть внесены в правила пересечения государственной границы в соответствии с нормами мобилизационного закона, который вступит в силу уже 18 мая. Но кардинальных изменений ожидать не стоит. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Детали

По состоянию на этот день изменений в правила нет. Конечно, есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статью о тех лицах, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правила пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство - сказал Демченко.

По его словам, пограничники как сейчас, так и в дальнейшем, обеспечат соблюдение правил пересечения границы.

Ежедневно мы также отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не имеют необходимых документов, дающих право на пересечение границы. Стоит дождаться изменений, если таковые будут приняты, и уже более предметно тогда говорить о собственно изменениях, новых категориях, или каких-то других условиях пересечения границы. Не стоит ожидать, что это будут какие-то кардинальные изменения относительно правил пересечения границы - добавил Демченко.

Напомним

Ранее Демченко отмечал, что стоит ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы в соответствии с нормами мобилизационного закона, который вступит в силу уже 18 мая.