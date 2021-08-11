“Дельта-робот”: в Індонезії зі сміття створили помічника для ізольованих через коронавірус

Деталі

Саморобного робота спочатку було створено для розваги. Однак під час карантину для нього знайшли нове призначення: він допомагає жителям, які заразилися COVID-19 і перебувають на ізоляції. Робота склали зі старих непотрібних речей, зокрема кастрюль, пателень та монітора від телевізора. Голову робота зробили з рисоварки. За основу використали шасі колишнього іграшкового автомобіля. Винаходом керують дистанційно, він має 12 годин автономної роботи. Під’їжджаючи до будинку ізольованого жителя, робот говорить “assalamu’alaikum” (Мир тобі), а потім “Доставка тут. Одужуй швидше”.

Цитата:

“Із цим новим варіантом "Дельта“ і кількістю випадків COVID-19, які щодня стрімко зростають, я вирішив зі звичайного робота для розваг зробити робота, якого використовуватимуть для громадських послуг: розпорошення дезінфікуючих засобів, доставка їжі та задоволення інших потреб жителів, які ізольовані. Цей робот дуже простий. Коли його створювали, ми використовували виключно ті матеріали, які були у нашому районі”, — зазначив 53-річний Асеянто, головний розробник винаходу.

Доповнення

Минулого місяця Індонезія ввела жорсткий карантин через різке зростання захворюваності на COVID-19 та поширення штаму “Дельта”.

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