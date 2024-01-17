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Делегація Китаю відмовилася від зустрічі із Зеленським у Швейцарії - Politico

Делегація Китаю відмовилася від зустрічі із Зеленським у Швейцарії - Politico

Київ • УНН

 • 25824 перегляди

Рішення Китаю не зустрічатися з українцями виглядало навмисним, а не результатом проблем із розкладом, зазначає видання.

Зустрічі представників України та Китаю - президента Володимира Зеленського та прем'єра Лі Цяна - під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі не буде. Про це повідомило видання Politico, передає УНН.

"Делегація Китаю в Швейцарії мала широкі можливості сидіти навпроти своїх українських колег, чи то в Берні, чи то на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Будь-яка зустріч задовольнила б давню надію Києва провести відверті особисті дискусії з високопоставленими чиновниками з Пекіна", - сказано в статті.

ЗМІ зазначає, що раніше глава адміністрації президента України Андрій Єрмак заявив, що вкрай важливо приєднати Китай до мирних переговорів, і натякнув, що у Зеленського буде можливість поговорити з китайським прем'єр-міністром Лі Цяном.

"Зрештою, Україна не домоглася прогресу в залученні Китаю до переговорів, а Зеленський і Лі не змогли поговорити", - сказано в статті.

Politico додає, що "це останній сигнал того, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни президента росії володимира путіна з Україною. Натомість він став на бік росії, постачаючи її війська матеріалами для військового використання, які підтримували військові зусилля москви, незважаючи на тиск і санкції Заходу". 

Додамо

Рішення Китаю не зустрічатися з українцями виглядало навмисним, а не результатом проблем із розкладом, зазначає видання.

Один високопоставлений американський чиновник заявив, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч. Інший високопоставлений представник США заявив, що Китай відмовився від будь-яких зустрічей після того, як росія закликала його припинити дипломатичні контакти з Україною. 

Водночас український чиновник оскаржив цю характеристику, заявивши, що в розкладі делегації не було зустрічі з китайськими чиновниками і що Київ ніколи про неї не просив. Китайські офіційні особи не відповіли на прохання про коментарі, пише Politico.

Високопоставлений представник Євросоюзу заявив, що блок закликав Китай відновити прямі контакти із Зеленським, зазначивши, що зустріч із Лі у Швейцарії була б позитивним кроком.

Нагадаємо

Обидві країни розпочали дипломатичні переговори після відновлення і розширення вторгнення росії. Зеленський і китайський лідер Сі Цзіньпін розмовляли телефоном у квітні минулого року, а наступного місяця посланник Китаю в Україні вирушив до Києва. Відтоді відносини стали набагато менш особистими, хоча Україна зберігає надію, що обидві сторони зможуть відновити переговори.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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