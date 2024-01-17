Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии - Politico
Киев • УНН
Решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным, а не результатом проблем с расписанием, отмечает издание.
Встречи представителей Украины и Китая - президента Владимира Зеленского и премьера Ли Цяна - во время Всемирного экономического форума в Давосе не будет. Об этом сообщило издание Politico, передает УНН.
"Делегация Китая в Швейцарии имела широкие возможности сидеть напротив своих украинских коллег, будь то в Берне или на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Любая встреча удовлетворила бы давнюю надежду Киева провести откровенные личные дискуссии с высокопоставленными чиновниками из Пекина", - сказано в статье.
СМИ отмечает, что ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Китаю крайне важно присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что у Зеленского будет возможность поговорить с китайским премьер-министром Ли Цяном.
"В конце концов, Украина не добилась прогресса в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли поговорить", - сказано в статье.
Politico добавляет, что "это последний сигнал того, что Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны президента россии владимира путина с Украиной. Вместо этого он встала на сторону россии, снабжая ее войска материалами для военного использования, которые поддерживали военные усилия москвы, несмотря на давление и санкции Запада.
Добавим
Решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным, а не результатом проблем с расписанием, отмечает издание.
Один высокопоставленный американский чиновник заявил, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече. Другой высокопоставленный представитель США заявил, что Китай отказался от каких-либо встреч после того, как россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной.
В то же время, украинский чиновник оспорил эту характеристику, заявив, что в расписании делегации не было встречи с китайскими чиновниками и что Киев никогда о ней не просил. Китайские официальные лица не ответили на просьбу о комментариях, пишет Politico.
Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что блок призвал Китай возобновить прямые контакты с Зеленским, отметив, что встреча с Ли в Швейцарии была бы положительным шагом.
Напомним
Обе страны начали дипломатические переговоры после возобновления и расширения вторжения россии. Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин разговаривали по телефону в апреле прошлого года, а в следующем месяце посланник Китая на Украине отправился в Киев. С тех пор отношения стали гораздо менее личными, хотя Украина сохраняет надежду, что обе стороны смогут возобновить переговоры.
Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии - Politico
Решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным, а не результатом проблем с расписанием, отмечает издание.
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