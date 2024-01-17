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Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии - Politico

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 17:10  •  11256 просмотра

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Решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным, а не результатом проблем с расписанием, отмечает издание.

Встречи представителей Украины и Китая - президента Владимира Зеленского и премьера Ли Цяна - во время Всемирного экономического форума в Давосе не будет. Об этом сообщило издание Politico, передает УНН.

"Делегация Китая в Швейцарии имела широкие возможности сидеть напротив своих украинских коллег, будь то в Берне или на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Любая встреча удовлетворила бы давнюю надежду Киева провести откровенные личные дискуссии с высокопоставленными чиновниками из Пекина", - сказано в статье.

СМИ отмечает, что ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Китаю крайне важно присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что у Зеленского будет возможность поговорить с китайским премьер-министром Ли Цяном.

"В конце концов, Украина не добилась прогресса в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли поговорить", - сказано в статье.

Politico добавляет, что "это последний сигнал того, что Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны президента россии владимира путина с Украиной. Вместо этого он встала на сторону россии, снабжая ее войска материалами для военного использования, которые поддерживали военные усилия москвы, несмотря на давление и санкции Запада. 

Добавим

Решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным, а не результатом проблем с расписанием, отмечает издание.

Один высокопоставленный американский чиновник заявил, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече. Другой высокопоставленный представитель США заявил, что Китай отказался от каких-либо встреч после того, как россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной. 

В то же время, украинский чиновник оспорил эту характеристику, заявив, что в расписании делегации не было встречи с китайскими чиновниками и что Киев никогда о ней не просил. Китайские официальные лица не ответили на просьбу о комментариях, пишет Politico.

Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что блок призвал Китай возобновить прямые контакты с Зеленским, отметив, что встреча с Ли в Швейцарии была бы положительным шагом.

Напомним

Обе страны начали дипломатические переговоры после возобновления и расширения вторжения россии. Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин разговаривали по телефону в апреле прошлого года, а в следующем месяце посланник Китая на Украине отправился в Киев. С тех пор отношения стали гораздо менее личными, хотя Украина сохраняет надежду, что обе стороны смогут возобновить переговоры.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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