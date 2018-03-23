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Декларація: 63-річна мати депутата Рибалки подарувала йому годинник за 200 тис. грн

Декларація: 63-річна мати депутата Рибалки подарувала йому годинник за 200 тис. грн

Київ • УНН

 • 22389 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат України Сергій Рибалка стверджує, що його мати - Євгенія Рибалка подарувала йому дорогий подарунок, годинник від торгової марки Jaeger-LeCoultre Atmos, вартістю 200 тис. грн. Про це сказано в електронній декларації політика, передає УНН.

Відзначається, що годинник був куплений 15 березня. Дані про такий подарунок депутат вніс до своєї декларації на наступний день - 16 березень 2018 року.

З якої нагоди С.Рибалці був подарований подарунок - невідомо. День народження у політика - 22 липня.

При цьому, напередодні, журналісти видання "Апостроф" сфотографували С.Рибалку в Парламенті в наручних годинниках Rolex вартістю майже 50 тис. доларів.

Мати "радикала" - Євгенія Едуардівна, згідно з інформацією з відкритих джерел, 1955 року народження. Отже, станом на сьогодні, їй 63 роки.

Нагадаємо, що в декларації за 2016 рік, депутат С.Рибалка задекларував 8 наручних годинників (Hublot, Audemaurs Piguet (2 шт), Bovet, Breguet, Rolex, Urwerk, MB & f), 3 пари запонок (Magerit і Officine Panerai) і сережки Van Cleef.

За найскромнішими орієнтовними підрахунками, колекція наручних годинників народного обранця коштує близько 5 млн грн.

Також нагадаємо, що слідчі ДФС викрили масштабну схему відмивання коштів через сімейну компанію Рибалок - S.Group і їх торгові марки "SEMKI", "Мачо", "Козацька слава" і ін.

Паралельно, СБУ підозрює компанії S.Group у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили, що свою продукцію Рибалки збувають в ОРДЛО, Криму та Росії. Мова, в першу чергу, про ТОВ "Снек Експорт" (входить в S.Group), яка зареєстрована на батька депутата Рибалки - Віктора.

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