Дедалі більше росіян хочуть співпрацювати з Україною - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Останнім часом набагато більше росіян йдуть на співпрацю з українськими спецслужбами. Зокрема, кількість бажаючих зросла після оприлюднення частини операції “Синиця” з гелікоптером Мі-8 та його пілотом та операції “Бариня”. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
Цитата
На запитання, чи часто росіяни йдуть на контакт, співпрацю з українськими спецслужбами, Юсов відповів: “Можна стверджувати, що останнім часом набагато більше і набагато частіше. Після повномасштабного вторгнення кількість таких російських військовослужбовців значно зросла. В тому числі зросла вона після оприлюднення частини операції, зокрема операції “Синиця” з гелікоптером Мі-8 та його пілотом, операції “Бариня”.
Юсов зазначив, що після кожної такої операції, зокрема, росіяни бачать, що Україна дотримується своїх зобовязань.
Доповнення
У Головному управлінні розвідки Міноборони України анонсували ще операції “з цікавими назвами”, значення назви спецоперації “Бариня” поки не розкривають.