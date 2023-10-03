Дедалі більше росіян хочуть співпрацювати з Україною - розвідка

Цитата

На запитання, чи часто росіяни йдуть на контакт, співпрацю з українськими спецслужбами, Юсов відповів: “Можна стверджувати, що останнім часом набагато більше і набагато частіше. Після повномасштабного вторгнення кількість таких російських військовослужбовців значно зросла. В тому числі зросла вона після оприлюднення частини операції, зокрема операції “Синиця” з гелікоптером Мі-8 та його пілотом, операції “Бариня”.

Юсов зазначив, що після кожної такої операції, зокрема, росіяни бачать, що Україна дотримується своїх зобовязань.

Доповнення

У Головному управлінні розвідки Міноборони України анонсували ще операції “з цікавими назвами”, значення назви спецоперації “Бариня” поки не розкривають.