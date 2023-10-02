Не лише "Бариня": у ГУР анонсували ще операції "з цікавими назвами"

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«У нас будуть ще новини і операції з цікавими назвами, які пов'язані між собою певною логікою і легендами, тому про це можемо пізніше поговорити», - сказав в ефірі Радіо Свобода представник ГУР Андрій Юсов у відповідь на запитання, чому така назва - "Бариня".

Нагадаємо

30 вересня стало відомо, що співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Сил спеціальних операцій ЗСУ реалізували успішну операцію під назвою «Бариня». Завдяки ній кадровий офіцер армії держави-агресора, російський лейтенант Данііл Алфьоров перейшов на бік України.