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Не лише "Бариня": у ГУР анонсували ще операції "з цікавими назвами"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Головному управлінні розвідки Міноборони України анонсували ще операції "з цікавими назвами", значення назви спецоперації "Бариня" поки не розкривають. Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" представник ГУР МОУ Андрій Юсов, пише УНН.

Цитата

«У нас будуть ще новини і операції з цікавими назвами, які пов'язані між собою певною логікою і легендами, тому про це можемо пізніше поговорити», - сказав в ефірі Радіо Свобода представник ГУР Андрій Юсов у відповідь на запитання, чому така назва - "Бариня".

Нагадаємо

30 вересня стало відомо, що співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Сил спеціальних операцій ЗСУ реалізували успішну операцію під назвою «Бариня». Завдяки ній кадровий офіцер армії держави-агресора, російський лейтенант Данііл Алфьоров перейшов на бік України.

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