Не только "Барыня": в ГУР анонсировали еще операции "с интересными названиями"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Главном управлении разведки Минобороны Украины анонсировали еще операции "с интересными названиями", значение названия спецоперации "Барыня" пока не раскрывают. Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, пишет УНН.
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«У нас будут еще новости и операции с интересными названиями, которые связаны между собой определенной логикой и легендами, поэтому об этом можем позже поговорить», - сказал в эфире Радио Свобода представитель ГУР Андрей Юсов в ответ на вопрос, почему такое название - "Барыня".
Напомним
30 сентября стало известно, что сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины при поддержке Сил специальных операций ВСУ реализовали успешную операцию под названием «Барыня». Благодаря ей кадровый офицер армии государства-агрессора, российский лейтенант Даниил Алферов перешел на сторону Украины.