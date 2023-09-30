Спецоперація "Бариня": українській розвідці вдалося завербувати військового рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Сил спеціальних операцій ЗСУ реалізували успішну операцію під назвою «Бариня». Завдяки ній кадровий офіцер армії держави-агресора, російський лейтенант Данііл Алфьоров перейшов на бік України. Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов під час пресконференції, пише УНН із посиланням на ГУР.
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«З червня 2023 року він (військовий рф - ред) активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців рф у полон декількома партіями», ― повідомив Юсов.
Як зазначили в ГУР, нещодавно Алфьорова евакуювали Сили спеціальних операцій ЗСУ. Він також був присутній на брифінгу.
«Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію», ― розповів Андрій Юсов.
«На передовій [серед російських військових] було багато «відмовників», «п’ятисотих», і просто невдоволених умовами. Таких людей відловлювали, кидали в яму, прив’язували до дерев на декілька діб», ― розказав російський офіцер.
Під час співпраці з українською розвідкою Алфьоров не лише допоміг здатись у полон понад десятьом військовим рф, але й надав цінну для Сил безпеки і оборони України інформацію.
Алфьоров пройшов усі необхідні процедури, передбачені для військових, які здались у полон. Він заявив, що є противником злочинної війни росії проти України та оголосив про намір боротись проти путінського режиму.
Доповнення
Лейтенант Алфьоров ― випускник московського вищого загальновійськового командного училища. Під час війни проти України командував взводом окупаційних військ на правому березі Дніпра у Херсонській області.
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