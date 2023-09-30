​Спецоперація "Бариня": українській розвідці вдалося завербувати військового рф

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Сил спеціальних операцій ЗСУ реалізували успішну операцію під назвою «Бариня». Завдяки ній  кадровий офіцер армії держави-агресора, російський лейтенант Данііл Алфьоров перейшов на бік України. Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов під час пресконференції, пише УНН із посиланням на ГУР.

Цитата

«З червня 2023 року він (військовий рф - ред) активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців рф у полон декількома партіями», ― повідомив Юсов.

Як зазначили в ГУР, нещодавно Алфьорова евакуювали Сили спеціальних операцій ЗСУ. Він також був присутній на брифінгу.

«Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію», ― розповів Андрій Юсов.

«На передовій [серед російських військових] було багато «відмовників», «п’ятисотих», і просто невдоволених умовами. Таких людей відловлювали, кидали в яму, прив’язували до дерев на декілька діб», ― розказав російський офіцер.

Під час співпраці з українською розвідкою Алфьоров не лише допоміг здатись у полон понад десятьом військовим рф, але й надав цінну для Сил безпеки і оборони України інформацію.

Алфьоров пройшов усі необхідні процедури, передбачені для військових, які здались у полон. Він заявив, що є противником злочинної війни росії проти України та оголосив про намір боротись проти путінського режиму.

Доповнення

Лейтенант Алфьоров ― випускник московського вищого загальновійськового командного училища. Під час війни проти України командував взводом окупаційних військ на правому березі Дніпра у Херсонській області.

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