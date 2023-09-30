Спецоперация "Барыня": украинской разведке удалось завербовать военного рф
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины при поддержке Сил специальных операций ВСУ реализовали успешную операцию под названием «Барыня». Благодаря ей кадровый офицер армии государства-агрессора, российский лейтенант Даниил Алферов перешел на сторону Украины. Об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов во время пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на ГУР.
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«С июня 2023 года он (военный рф - ред) активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих рф в плен несколькими партиями», - сообщил Юсов.
Как отметили в ГУР, недавно Алферова эвакуировали Силы специальных операций ВСУ. Он также присутствовал на брифинге.
«Когда была угроза жизни Алферова, Украина осуществила спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию», - рассказал Андрей Юсов.
"На передовой [среди российских военных] было много "отказников", "пятисотых", и просто недовольных условиями. Таких людей отлавливали, бросали в яму, привязывали к деревьям на несколько суток", - рассказал российский офицер.
Во время сотрудничества с украинской разведкой Алферов не только помог сдаться в плен более десяти военным рф, но и предоставил ценную для Сил безопасности и обороны Украины информацию.
Алферов прошел все необходимые процедуры, предусмотренные для военных, которые сдались в плен. Он заявил, что является противником преступной войны России против Украины и объявил о намерении бороться против путинского режима.
Дополнение
Лейтенант Алферов - выпускник московского высшего общевойскового командного училища. Во время войны против Украины командовал взводом оккупационных войск на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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