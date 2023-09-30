Буданов про початок повномасштабного вторгнення рф: у москві насправді вірили, що Харків - російське місто

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«Вони насправді вірили, що Харків ― російське місто, яке просто чекає «визволителів». Це реально правда», ― заявив Кирило Буданов.

Він розказав про нараду московських військово-політичних вождів, яка відбулась незадовго до вторгнення в Україну.

«За два тижні до початку усіх цих подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готове [до повномасштабного вторгнення]. І почалась певна невпевненість, що там всі так вже сильно чекають російських вояків. І було підняте питання ― а куди витрачалися кошти стільки років? На наступній нараді всі сказали: знаєте, там все готове, треба заходити», ― повідомив начальник ГУР МО України.

За словами Буданова, більшість своїх розвідданих агресор отримував з повітря, тому захисники Харкова йшли на певні хитрощі ― розставляли опудала солдатів з автоматами.

«Більшість розвідданих [росіяни] отримували від проведення повітряно-космічної розвідки. Зрозуміло, що там досить важко відрізнити зверху ― це жива людина або манекен. Зараз теж такі трюки багато де використовуються», ― зазначив керівник української розвідки.

Також він пояснив необхідність розміщення українських військ у житлових кварталах під час оборони Харкова та усіх інших українських міст.

«Я взагалі здивований, що у нашому суспільстві комусь треба таке пояснювати. Згідно з цією логікою, треба тоді полишити житлові квартали. Можна стати в полі, але росіяни зайдуть у місто. Таким чином, вони свою задачу точно виконають. Ні, це абсолютно хибна логіка. [...] Це називається «ведення бойових дій у місті». Це війна. Тут інакше не буде», ― наголосив Кирило Буданов.