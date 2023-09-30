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Буданов о начале полномасштабного вторжения рф: в москве на самом деле верили, что Харьков - российский город

Киев • УНН

 • 242805 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Перед началом полномасштабного вторжения российское руководство верило, что якобы сопротивление Украины можно будет быстро подавить, в том числе и в Харькове - его оккупанты намеревались захватить молниеносно и без сопротивления. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в первой части документального проекта Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина», сообщает УНН со ссылкой на ГУР МО.

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«Они на самом деле верили, что Харьков - русский город, который просто ждет «освободителей». Это реально правда», - заявил Кирилл Буданов.

Он рассказал о совещании московских военно-политических вождей, которое состоялось незадолго до вторжения в Украину.

«За две недели до начала всех этих событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, всё ли готово [к полномасштабному вторжению]. И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских воинов. И был поднят вопрос - а куда тратились средства столько лет? На следующем совещании все сказали: знаете, там все готово, надо заходить», - сообщил начальник ГУР МО Украины. 

По словам Буданова, большинство своих разведданных агрессор получал с воздуха, поэтому защитники Харькова шли на определенные хитрости - расставляли чучела солдат с автоматами.

«Большинство разведданных [россияне] получали от проведения воздушно-космической разведки. Понятно, что там достаточно трудно отличить сверху - это живой человек или манекен. Сейчас тоже такие трюки много где используются», - отметил руководитель украинской разведки.

Также он объяснил необходимость размещения украинских войск в жилых кварталах во время обороны Харькова и всех других украинских городов.

«Я вообще удивлен, что в нашем обществе кому-то надо такое объяснять. Согласно этой логике, надо тогда оставить жилые кварталы. Можно стать в поле, но россияне зайдут в город. Таким образом, они свою задачу точно выполнят. Нет, это абсолютно ошибочная логика. [...] Это называется «ведение боевых действий в городе». Это война. Здесь иначе не будет», - подчеркнул Кирилл Буданов.

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