Буданов о начале полномасштабного вторжения рф: в москве на самом деле верили, что Харьков - российский город

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Перед началом полномасштабного вторжения российское руководство верило, что якобы сопротивление Украины можно будет быстро подавить, в том числе и в Харькове - его оккупанты намеревались захватить молниеносно и без сопротивления. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в первой части документального проекта Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина», сообщает УНН со ссылкой на ГУР МО.