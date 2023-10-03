Все больше россиян хотят сотрудничать с Украиной - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В последнее время гораздо больше россиян идут на сотрудничество с украинскими спецслужбами. В частности, количество желающих возросло после обнародования части операции “Синица” с вертолетом Ми-8 и его пилотом и операции “Бариня”. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
Цитата
На вопрос, часто ли россияне идут на контакт, сотрудничество с украинскими спецслужбами, Юсов ответил: “Можно утверждать, что в последнее время гораздо больше и гораздо чаще. После полномасштабного вторжения количество таких российских военнослужащих значительно возросло. В том числе возросло оно после обнародования части операции, в частности операции “Синица” с вертолетом Ми-8 и его пилотом, операции “Барыня”.
Юсов отметил, что после каждой такой операции, в частности, россияне видят, что Украина придерживается своих обязательств.
Дополнение
В Главном управлении разведки Минобороны Украины анонсировали ещё операции “с интересными названиями”, значение названия спецоперации “Барыня” пока не раскрывают.