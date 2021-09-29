Де Дзербі про нічию з "Інтером": ми маємо бути вдоволеними

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На думку тренера, обидві команди продемонстрували якісний футбол.

“Я вчора, коли сказав, що „Інтер“ — відмінна команда, геть не брехав, а говорив правду. Тому я вважаю, що одне очко для „Шахтаря“ — дуже престижний результат. „Інтер“ теж мав кілька шансів забити: поперечина Барелли, момент Джеко, наприкінці удар Корреа і чудовий сейв Пятова. Однак я здебільшого зосереджений на своїй команді, і це нормально. Я просто думаю, що обидва суперники зіграли сильно — ми сьогодні побачили дуже якісний футбол.

Я думаю так само, як і вчора. „Інтер“ навіть ментально сильніший, ніж ми. Сьогодні, коли в „Шахтаря“ володіння м’ячем було довгим, суперник не втратив терпіння і потім створив нам труднощі. Це показує, наскільки „Інтер“ ментально сильний. Зрештою вийшла нічия 0:0, ми маємо бути вдоволені”, — підкреслив італієць.

Нагадаємо

“Інтер” і “Шахтар” розписали нульову нічию.