"Шахтар" внічию зіграв з "Інтером"

Деталі

Матч завершився внічию — 0:0. У першому таймі матчу Барелла влучив у перекладину воріт Пятова. У гірників Соломон мав два моменти. Ще двічі наприкінці матчу Шахтар врятував голкіпер Пятов.

Склад команд

Шахтар: Андрій Пятов, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Манор Соломон (Михайло Мудрик 78), Алан Патрік (Марлос 85), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (Тете 11), Ісмаїлі (Сергій Кривцов 78), Педріньйо

Інтер: Самір Ханданович, Дензел Дюмфріс, Стефан де Врей, Едін Джеко (Хоакін Корреа 56), Лаутаро Мартінес (Алексіс Санчес 71), Матіас Весіно (Роберто Гальярдіні 82), Ніколо Барелла, Федеріко Димарко (Іван Перішич 82), Мілан Шкріньяр, Марсело Брозовіч (Хакан Чалханоглу 56), Алессандро Бастони

На 81 хвилині попередження отримав Дензел Дюмфріс.

Доповнення

Наступна гра “Шахтаря” в групі — з “Реалом” 19 жовтня на НСК “Олімпійський”.