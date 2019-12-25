ДБР викрило схему відкатів на держпідриємстві під патронатом правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань України викрило злочинну схему “відкатів” з вимаганням 800 тисяч гривень службовими особами держпідприємства “Артемсіль” та працівниками правоохоронних органів, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Гроші вимагали за сприяння у пришвидшеному та безперешкодному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство. Вимагання так званих “відкатів” відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організаторів якої затримано.
“Серед учасників схеми встановлено — заступника начальника управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також ряд службових осіб держпідприємства стратегічного значення “Артемсіль”, — вказано у повідомленні.
Як вказано у повідомленні ДБР: “згадані особи налагодили схему із систематичного вимагання та одержання неправомірних вигод”.
З цією метою вони:
-
- створювали штучні перешкоди суб’єктам господарської діяльності під час процедури підписання актів-приймання виконаних підрядних робіт по укладеним договорам;
-
- затягували терміни перерахунку грошових коштів за виконані роботи;
-
- за ініціативою правоохоронців надсилали офіційні листи (повідомлення) до уповноважених суб’єктів із вимогою проведення перевірок дотримання вимог чинного законодавства суб’єктами господарської діяльності.
-
Таким чином створено умови для одержання відкатів, який встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів.
За результатами проведених слідчих дій:
-
- 27.11.2019 задокументовано факт вимагання та одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 8 500 доларів США у м. Запоріжжя через заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області;
-
- 24.12.2019 у м. Бахмут Донецької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано заступника начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області після одержання ними решти частини неправомірної вигоди в сумі 540 000 гривень від представника підприємства. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжних заходів.
-
- вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП “Артемсіль”.
-
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Відбулися також обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи.
Як повідомляв УНН, ДБР повідомило про підозру трьом інспекторам Львівської митниці.