ГБР разоблачило схему откатов на держпидриемстви под патронатом правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Государственное бюро расследований Украины разоблачило преступную схему “откатов” с требованием 800 тысяч гривен должностными лицами госпредприятия “Артемсоль” и сотрудниками правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанных актов-приемки выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство так называемых “откатов” происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторы которой задержаны.
“Среди участников схемы установлен — заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместителя начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд должностных лиц госпредприятия стратегического значения “Артемсоль”, — указано в сообщении.
Как указано в сообщении ГБР: “упомянутые лица наладили схему с систематического вымогательства и получения неправомерных выгод”.
С этой целью:
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- создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам;
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- затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы;
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- по инициативе правоохранительных органов присылали официальные письма (сообщения) в уполномоченные субъекты с требованием проведения проверок соблюдения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности.
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Таким образом созданы условия для получения откатов, который устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.
По результатам проведенных следственных действий:
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- 27.11.2019 задокументирован факт вымогательства и получения части обусловленной суммы неправомерной выгоды в размере 8500 долларов США в г. Запорожье через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области;
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- 24.12.2019 в г. Бахмут Донецкой области в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области после получения ими остальной части неправомерной выгоды в сумме 540 тысяч гривен от представителя предприятия. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.
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- решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП “Артемсоль”.
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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Состоялись также обыски по месту работы и проживания участников организованной группы.
Как сообщал УНН, ГБР сообщило о подозрении трем инспекторам Львовской таможни.