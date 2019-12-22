ДБР повідомило про підозру трьом інспекторам Львівської митниці

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру у зловживанні владою двом головним державним інспекторам митного поста “Західний” та державному інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС. У ДБР стверджують, що через дії інспекторів бюджет недоотримав понад 2 млн грн, передає УНН з посиланням на пресслужбу Бюро.