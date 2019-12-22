ДБР повідомило про підозру трьом інспекторам Львівської митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру у зловживанні владою двом головним державним інспекторам митного поста “Західний” та державному інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС. У ДБР стверджують, що через дії інспекторів бюджет недоотримав понад 2 млн грн, передає УНН з посиланням на пресслужбу Бюро.
Як зазначили у ДБР, досудовим розслідуванням було встановлено, що посадовці у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки «MAN» на територію України через митний пост «Західний» із заниженням митної вартості.
Повідомляється також, що підозрювані не перевіряли відомостей, що містяться у документах, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор».
«Внаслідок дій митників нарахування митних платежів проводилося за значно заниженою ставкою, через що державний бюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень», - йдеться в повідомленні пресслужби.
У ДБР кваліфікували дії посадовців за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомляв УНН, цього тижня ДБР у межах "справ Порошенка" провело обшук у столичному клубі.