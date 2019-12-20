ДБР у межах "справ Порошенка" провело обшук у столичному клубі

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Обшуки у клубі “5 елемент”, який пов’язують із п’ятим Президентом України Петром Порошенком, та ще за декількома адресами проводилися у рамках двох кримінальних проваджень. Про це у коментарі УНН розповіли у пресслужбі ДБР.