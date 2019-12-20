ДБР у межах "справ Порошенка" провело обшук у столичному клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Обшуки у клубі “5 елемент”, який пов’язують із п’ятим Президентом України Петром Порошенком, та ще за декількома адресами проводилися у рамках двох кримінальних проваджень. Про це у коментарі УНН розповіли у пресслужбі ДБР.
На запитання журналіста, чи дійсно у клубі “5 елемент" проводилися обшуки, у пресслужбі ДБР сказали: “Так”, а також додали, що здійснюють їх у межах "справ Порошенка".
“Проводяться обшуки слідчими ДБР за оперативним супроводом СБУ в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень. Перше стосується операції купівлі-продажу заводу „Кузня на Рибальському“, і друге, яке стосується можливого зникнення носіїв інформації з, так званої, ситуативної кімнати в Адміністрації Президента. Власне, в рамках розслідування цих двох кримінальних проваджень сьогодні проводилися санкціоновані обшуки”, — зазначили у ДБР.
На уточнююче питання, проводяться обшуки у клубі “5 елемент” чи ще десь, у пресслужбі заявили: “За декількома адресами”.
Як раніше повідомляв УНН, Служба безпеки України проводить обшуки у клубі “5 елемент” у Києві.
Нагадаємо, у вересні Печерський районний суд Києва арештував завод “Кузня на Рибальському”, який раніше належав п’ятому президентові Петру Порошенку у рамках провадження щодо його купівлі-продажу.
А у листопаді, суд зняв арешт.
Також повідомлялося, що ДБР розслідує із 13 справ, у яких фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко, в тому числі й справу про ймовірну втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (ситуативна кімната).