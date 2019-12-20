СБУ проводить обшуки у столичному клубі "5 елемент" - екснардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки у клубі "5 елемент" у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат попереднього скликання Ігор Мосійчук, передає УНН.
"В ці хвилини СБУ проводить обшуки в клубі "5 елемент", який має пряме відношення до екс-президента Петра Порошенка і його соратника та бізнес-партнера, нардепа 8-го скликання Ігоря Кононенка", - написав Мосійчук.
У пресслужбі СБУ кореспонденту УНН поки не вдалося отримати коментар з цього приводу.
Як повідомляв УНН, у Державному бюро розслідувань підготували проект підозри колишньому президенту Петру Порошенку. Як повідомлялося, раніше ДБР відправило на погодження подання до ВР на зняття недоторканності з Порошенка.
Також ДБР оприлюднило перелік справ, у яких фігурує Порошенко.