СБУ проводит обыски в столичном клубе "5 элемент" - экс-нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в клубе "5 элемент" в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат предыдущего созыва Игорь Мосийчук, передает УНН.
"В эти минуты СБУ проводит обыски в клубе "5 элемент", который имеет прямое отношение к экс-президенту Петру Порошенко и его соратнику и бизнес-партнеру, нардепу 8-го созыва Игорю Кононенко", - написал Мосийчук.
В пресс-службе СБУ корреспонденту УНН пока не удалось получить комментарий по этому поводу.
Как сообщал УНН, в Государственном бюро расследований подготовили проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко. Как сообщалось, ранее ГБР отправило на согласование представление в ВР на снятие неприкосновенности с Порошенко.
Также ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Порошенко.