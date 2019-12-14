ДБР розслідує службову недбалість, що могла спричинити пожежу в одеському коледжі

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюють досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.