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ДБР розслідує службову недбалість, що могла спричинити пожежу в одеському коледжі

ДБР розслідує службову недбалість, що могла спричинити пожежу в одеському коледжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюють досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Мова іде про пожежу в адміністративній будівлі Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у місті Одесі.

Зараз у службових приміщеннях ГУ ДСНС України в Одеській області проводяться повторні обшуки з метою виявлення та вилучення документації, прихованої від органу досудового розслідування при проведення попередніх слідчих дій. Дана документація буде долучена як доказ у кримінальному провадженні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Прокуратура Одеської області, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Кваліфікація справи: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 16 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла. 11 грудня під завалами виявили тіла ще чотирьох людей.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, одну з них відправили під домашній арешт.

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