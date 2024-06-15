ДБР просять порушити справу проти командира, який незаконно відпускав Шабуніна у відрядження

Командування Сил тероборони зверталося до Державного бюро розслідувань з проханням притягнути до кримінальної відповідальності командира військової частини, де "служив" антикорупціонер Віталій Шабунін, за надання тому незаконних відряджень і виплат обсягом 30 тис. грн. Ці порушення підпадають одразу під дві статті Кримінального кодексу – розтрата майна та перевищення службових повноважень.

Про це йдеться у повідомленні ТрО до ДБР від 16 грудня 2023 року. Воно підписане тодішнім командувачем Сил тероборони Анатолієм Баргилевичем, пише УНН з посиланням на "Закон і бізнес".

"Прошу внести відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказано у повідомленні.

Військові пояснюють, що в грудні 2023 року провели внутрішню службову перевірку. Вона виявила, що командир в/ч порушував Статут ЗСУ тим, що надавав дозволи на "відрядження" солдата Шабуніна до НАЗК, яке не є органом державної безпеки та оборони.

Такі "відрядження" були незаконними ще й тому, що Шабунін є мобілізованим, а не служить за контрактом. Однак такі порушення відбувалися систематично протягом 2022-2023 років. При цьому командир дозволив виплачувати Шабуніну додаткові 30 тис. грн щомісяця.

За результатами перевірки командира в/ч було притягнуто до адміністративної відповідальності.

За даними ЗМІ, на цей час Шабунін вже переведений з цієї військової частини до Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шабунін числиться бойовим медиком і отримує надбавки за службу, залишаючись у Києві. Також відомий антикорупціонер нещодавно потрапив у скандал: його звинуватили у привласненні автомобіля, який закупили для фронту через благодійний фонд.

ДБР уже розслідує дві кримінальні справи щодо Шабуніна - за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.