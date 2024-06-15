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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГБР просят возбудить дело против командира, незаконно отпускавшего Шабунина в командировки

ГБР просят возбудить дело против командира, незаконно отпускавшего Шабунина в командировки

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 10:05  •  14545 просмотра

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ГБР просят возбудить дело против командира, незаконно отпускавшего Шабунина в командировки

Командование Сил теробороны обращалось в Государственное бюро расследований с просьбой привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, где "служил" антикоррупционер Виталий Шабунин, за предоставление ему незаконных командировок и выплат в размере 30 тыс. грн. Эти нарушения подпадают сразу под две статьи Уголовного кодекса – растрату имущества и превышение служебных полномочий.

Об этом говорится в уведомлении ТрО к ГБР от 16 декабря 2023 года. Оно подписано тогдашним командующим Сил ТрО Анатолием Баргилевичем, пишет УНН со ссылкой на "Закон и бизнес".  

"Прошу внести сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Военные объясняют, что в декабре 2023 года была проведена внутренняя служебная проверка. Она выявила, что командир в/ч нарушал Устав ВСУ тем, что предоставлял разрешения на "командировки" солдату Шабунину в НАПК, которое не является органом государственной безопасности и обороны.

Эти "командировки" были незаконными еще и потому, что Шабунин был мобилизован, а не служит по контракту. Однако такие нарушения происходили систематически в течение 2022-2023 годов. При этом командир разрешил выплачивать Шабунину дополнительные 30 тыс. грн ежемесячно.

По результатам проверки командир в/ч был привлечен к административной ответственности.

По данным СМИ, в настоящее время Шабунин уже переведен из этой воинской части в Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве. Также известный антикоррупционер недавно попал в скандал: его обвинили в присвоении автомобиля, который закупили для фронта через благотворительный фонд.

ГБР уже расследует два уголовных дела касательно Шабунина - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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